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gönülleri fethetti

K.Maraş’ın dünyaca ünlü dondurması yavru vatanda damakları şenlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği lezzet turu büyük ilgi gördü

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Dondurma tırı gönülleri fethetti
?Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Yaşar Ice, Alpedo ve Karpedo dondurma firmalarınca ortaklaşa düzenlenecek olan 2. ve Sanat Festivali Tanıtımı için hazırlanan üç gün boyunca 'nde (KKTC) hizmet verdi. Bu yıl 2.'si gerçekleşen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma Kültür ve Sanat Festivali Tanıtımı için, ilk yurt dışı gezisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlaya Dondurma Tırı'nın ilk durağı Gazimağusa oldu. Festival için özel hazırlanan Dondurma Tırı, Mağusa Gelişim Akademisi'nde (MGA) gerçekleşen etkinlikle Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetli dondurması tanıtıldı. Tanıtıma, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Cevdet Kabakçı katılımıyla gerçekleşti. Kabakçı, yavru vatanda çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Kentimizin eşsiz lezzetini tattırdık" dedi.
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Dondurma tırı gönülleri fethetti
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