Dondurma tırı gönülleri fethetti

Kahramanmaraş
?Büyükşehir Belediyesi ile Akdo, Yaşar Ice, Alpedo ve Karpedo dondurma firmalarınca ortaklaşa düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma
ve Sanat Festivali Tanıtımı için hazırlanan Dondurma Tırı
üç gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC) hizmet verdi. Bu yıl 2.'si gerçekleşen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma Kültür ve Sanat Festivali Tanıtımı için, ilk yurt dışı gezisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden başlaya Dondurma Tırı'nın ilk durağı Gazimağusa oldu. Festival için özel hazırlanan Dondurma Tırı, Mağusa Gelişim Akademisi'nde (MGA) gerçekleşen etkinlikle Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzetli dondurması tanıtıldı. Tanıtıma, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Cevdet Kabakçı katılımıyla gerçekleşti. Kabakçı, yavru vatanda çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Kentimizin eşsiz lezzetini tattırdık" dedi.