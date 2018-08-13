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Anamur si yeni binasına taşınıyor

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018
Anamur devlet hastanesi yeni binasına taşınıyor

Yapımına 3 yıl önce başlanan 150 yataklı Anamur si yeni binasında kısmen hizmet verilmeye başlandı. Çalışmaların daha rahat devam edebilmesi için yıkılacak eski hastanedeki bazı üniteler, yeni hastaneye taşındı. Yeni hastane binasının polikliniklerin kalan son bloğunun tamamlanabilmesi için eski bina yıkılacak. Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serkan Boz, idari hizmetlerin verildiği odaların tamamen boşaltılarak, sağlık hizmetine açıldığını kendilerinin de yeni binaya geçtiklerini söyledi.

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Anamur devlet hastanesi yeni binasına taşınıyor
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