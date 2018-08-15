PKK’ya 15 Ağustos 18 öncesi darbe

Adana
'da örgütü PKK
'nın, ilk kanlı eylemlerini gerçekleştirdiği tarih olan; '15 Ağustos'u bahane ederek, kentin sokaklarını ateşe vermeyi planladığı öne sürülen 4'ü çocuk 12 kişi, polisin düzenlediği şok baskınlarla kıskıvrak yakalandı. Zanlıların, söz konusu sokak eylemleri için talimatı da örgüte yakın internet sitelerindeki haberlerin arasına gizlenen şifreli mesajlar aracılığıyla aldıkları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'nın, 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari
'nin Şemdinli
ilçelerinde düzenlediği ilk kanlı saldırıların yıl dönümünde Adana'da da sokakları karıştırmaya hazırlığında olduğu öne sürülen zanlıların yakalanması için düğmeye bastı. Özel harekatın da destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere şafak vakti şok baskınlar yapıldı. Olası bir çatışmaya karşı, özel harekat ekipleri elde tetikte bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, tüm ekiplerin kurşun geçirmez yelek giymeleri dikkat çekti. Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alınırken, zanlıların örgüte yakın internet sitelerinde yer alan haberler arasında gizlenen 'şifreli mesajlar' aracılığıyla eylem talimatı aldıkları da belirlendi. Kentin sokaklarını karıştırmak için eylem hazırlığındaki edilen zanlıların, söz konusu korsan gösteriler için 'el yapımı patlayıcı' ve 'molotofkokteyli' hazırlığında oldukları da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilerin de incelemeye alındığı öğrenildi.