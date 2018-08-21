Turistlerin yeni gözdesi Aladağ Küp Şelaleleri

ÇUKUROVA'NIN
sıcağından bunalan vatandaşlar, turizmciler tarafından da yeni bir destinasyon olarak görülen Aladağ Küp Şelaleleri
ne akın etmeye başladı. Hafta sonu Aladağ Yer Köprü ve Küp Şelalelerine 150 kişilik doğasever keyifli dakikalar yaşadı. Organizasyonu yapan Mehmet Yakut, "Bu etkinliğimize katılan gerek üyelerimiz ve gerekse doğasever vatandaşlarımız ile 5 kilometrelik kolay bir parkurda yürüyüş yaptık. Güzergah üzerindeki 10'a yakın şelaleleri gezdik. Göksu ve Zamantı ırmaklarında zaman zaman kontrolümüz altında
yüzdüler" dedi. Adını Aladağ'ın Küp Köyü'nden alan Değirmen Şelalelerinin ise gerçekten görülmeye değer olan şelaleler olduğunu ve burada yüzüldüğünü ifade eden Yakut, "Aladağ Küp Şelaleleri ve Aladağ Yerköprü hem doğa yürüyüşçülerinin hem de turistlerin
uğrak yeri olmaya başladı. Çukurova
'nın sıcağından bunalanların buz gibi sularda serinlemek için o kadar yolu kat ederek gelmektedir. 25 kilometre civarında stabilize yolun bir an önce asfaltlanması gerekmektedir" diye konuştu.