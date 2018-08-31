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ve İsmail Konuk imzaları attı

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Tanju Kayhan ve İsmail Konuk imzaları attı
TRANSFERDE hız kesmeyen , savunma oyuncuları İsmail Konuk ve 'ı da renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Murat Sancak ile bir araya gelen iki futbolcu resmi sözleşmeye imza attı. Son olarak Göztepe forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Tanju Kayhan Wiener Neustadt, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu, Eskişehirspor, Elazığspor, Karabükspor ve Sturm Graz formaları giydi. Futbola Denizlispor alt yapısında başlayan ve stoper mevkiinde oynayan İsmail Konuk ise İstanbulspor, Turgutluspor, Nazilli Belediyespor, Akhisar Belediyespor, Bursaspor ve Gazişehir Gaziantep takımlarının formalarını ıslattı.
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Tanju Kayhan ve İsmail Konuk imzaları attı
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