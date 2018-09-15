Yüreğir’in ilk kına konağı bugün açılıyor

Adana
'nın Yüreğir Belediyesi tarafından yaptırılan Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışı bugün gerçekleştirilecek. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçedeki vatandaşların acılarına ve sevinçlerine her zaman ortak olduklarını belirterek, Osmanlı-Selçuklu Mimarisi ile inşa edilen kına konaklarının ilkinin bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu'nun katılımıyla hizmete açılacağını söyledi. "EN İYİ HİZMETİ SUNMAK" İSTİYORUZ
Başkan Çelikcan, kına konaklarının birini Yavuzlar Mahallesi'nde tamamladıklarını hatırlatarak, "Diğeri ise Cumhuriyet Mahallemizde yapılıyor. Hizmete açacağımız kına konakları ile vatandaşlarımız artık kınalarını sokaklarda değil nezih ortamlarda, kına konaklarımızda yapacaklardır. Ne yapıyorsak vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz. Uyguladığımız birçok yeni proje diğer belediyelerimiz tarafından da örnek alınıp uygulanıyor. Amacımız insanlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir" diye konuştu.