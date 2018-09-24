Erdemli Adliyesi kahvaltıda buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Durmuş Ali Karakoca, adliye çalışanlarını kaynaştırmak ve tanıştırmak amacı ile Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde kahvaltı verdi. Kahvaltıya Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, savcı, hakim ve diğer tüm çalışanlar katıldı. Başsavcı Karakoca, yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulunarak, 'Göreve atanmamın ardından adliyemizde görevli birçok personellerimizle görüşme ve tanışma fırsatımız olmadı. Bu nedenle düzenlediğimiz tanışma ve kaynaşma kahvaltımıza katılan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi