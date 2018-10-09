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Dizilerin ’ya katkısı büyük

’da çekilen ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ve dizi setlerini ziyaret eden , “Dizilerimizin Çukurova’ya katkısı çok büyük” dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Dizilerin Adana’ya katkısı büyük
Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çekimleri Adana'da gerçekleştirilen "" ve "Bir Zamanlar Çukurova" dizilerinin setlerini ziyaret etti. Dizilerdeki karakterlere hayat veren sanatçılar ve yapımcılarla sohbet eden Vali Demirtaş, Adana'nın tanıtımına sağladıkları katkıdan dolayı tüm çekim ekibine teşekkür etti.

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Ziyaretleri sırasında Adana'nın adeta doğal bir film platosu olduğuna dikkat çeken , sinema, kültür ve sanat faaliyetlerinin ulusal ölçekte artarak sürmesini diledi ve Adana Valiliği olarak bu tür projeleri daima destekleyeceklerini belirtti. Dizi oyuncular ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Dizilerin Adana’ya katkısı büyük
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