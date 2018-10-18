KÜNDER kuruldu

ANTAKYA'DA
yeni kurulan Künefeciler Derneği (KÜNDER) ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Tarihi Uzun Çarşısı içerisinde bulunan Kurşunlu Handa gerçekleştirilen toplantıya Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen, dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. KÜNDER Başkanı Mustafa Görgen, "Hedefimiz tanıtımı arttırmak. Künefe dışarıdaki illerde Gaziantep ve Şanlıurfa gibi çeşitli kadayıflarıyla tanıtılıyor. Kadayıf çeşitleri künefe olarak biliniyor. Hatay
'da da bu problem var. Kadayıf güzel olabilir ama bizim ürünümüz künefedir. Künefemizi tanıtmak için buradayız" dedi.