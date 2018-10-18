Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > KÜNDER kuruldu

KÜNDER kuruldu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
KÜNDER kuruldu
ANTAKYA'DA yeni kurulan Künefeciler Derneği (KÜNDER) ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Tarihi Uzun Çarşısı içerisinde bulunan Kurşunlu Handa gerçekleştirilen toplantıya Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen, dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı. KÜNDER Başkanı Mustafa Görgen, "Hedefimiz tanıtımı arttırmak. Künefe dışarıdaki illerde Gaziantep ve Şanlıurfa gibi çeşitli kadayıflarıyla tanıtılıyor. Kadayıf çeşitleri künefe olarak biliniyor. 'da da bu problem var. Kadayıf güzel olabilir ama bizim ürünümüz künefedir. Künefemizi tanıtmak için buradayız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KÜNDER kuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN