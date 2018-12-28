01 Burda Alışveriş Merkezi 2019 yılında Adana’da açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ağırlıklı olarak ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Esas Gayrimenkul; yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Esas Gayrimenkul, 150 milyon dolar yatırım ile Türkiye'nin yüksek büyüme potansiyeline sahip, Akdeniz bölgesinde yer alan Adana'da 01 Burda Alışveriş Merkezi'nin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Esas 01 Burda Alışveriş Merkezi, 150 mağazasıyla 65.000 m2 kiralanabilir alanda, 1.500 m2 eğlence alanı, 2.750 m2 hipermarket alanı, 2.000 m2 elektronik market alanı, 3.000 m2 yapı market alanı ve 7 salonlu sinema kompleksi barındırıyor. Alışveriş merkezi, her damak zevkine hitap edecek kapalı ve yeme içme alanları, global ve yerel markaları ile bölgenin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Havaalanı, otogar ve tren garına yakınlığıyla tüm çevre illerden de kolay ulaşımı ile Esas 01 Burda Alışveriş Merkezi; zengin marka karması, güçlü mimari yapısı ve performans sanatları merkeziyle bölgenin yaşam ve kültür merkezi olmayı amaçlıyor. Çukurova'da kültür ve sanatın kalbi Performans Sanatları Merkezi'nde atacak! Alışveriş merkezinde konumlandırılan performans sanatları merkezi ise bölgenin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirmeye aday. 3.400 m2 kapalı alanda tasarlanan performans sanatları merkezi; 750 kişi kapasiteli çok amaçlı salonu, 1.200 m2'de 3 kata yayılmış fuaye alanı ile dünyaca ünlü etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra, ulusal anlamda ses getirmiş gösterileri ve festivalleri de Adana'ya taşımaya hazırlanıyor. Esas Gayrimenkul CEO'su Kazım Köseoğlu, "Adana bizim için hem lokasyon, hem sanayi, hem de ticari açından çok değerli bir yatırım noktası oldu. 2019 yılında 01 Burda'nın inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. 01 Burda ile ziyaretçilerimize; alışveriş keyfinin yanı sıra yemeiçme alanları, eğlence alanları, sinema salonları ve düzenli aktiviteleri ile de kelimenin tam anlamıyla yeni bir buluşma ve yaşam alanı sunacağız. 01 Burda AVM projemiz; Adana'nın batı girişinde konumlanan bir projedir. Şehrin en önemli alışveriş caddelerine 2 Km ve ortalama 5 dakika mesafede olan 01 Burda'nın konumu ile de Adanalıların beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Bölgeye yaptığımız yatırımla yalnızca alışveriş merkezi ile sınırlı kalmayıp, Performans Sanatları Merkezi ile Adana ve çevre illerin kültür-sanat etkinliklerine de katkıda bulunacağız. İlerleyen dönemlerde de bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, Adana halkımıza yaraşır hizmetler sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.