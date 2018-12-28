BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni Adana Emniyet Müdürü, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş oldu. Eski Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise merkeze alındı. 1999 yılında FETÖ hakkında hazırladığı rapor nedeniyle kumpasa uğrayan Adana'nın yeni emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın önümüzdeki günlerde görevi devralacağı öğrenildi.1964 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun olarak sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu emniyet müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptıktan sonra 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. Zafer Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.