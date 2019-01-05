KSÜ Tıp, beyin cerrahide önemli adımlar atıyor

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Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (KSÜ Tıp), bölge hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sağlık alanındaki güncel gelişmeler ve teknolojiler de hastane sistemine entegre ediliyor. Bu kapsamda KSÜ Tıp bünyesinde kullanılmaya başlanan son teknoloji ürünü yeni beyin cerrahi mikroskobu ve diğer ekipmanlar, düzenlenen basın toplantısıyla Kahramanmaraş'ta görev yapan basın mensuplarına tanıtıldı. KSÜ Tıp Konferans Salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, KSÜ Tıp Başhekimi Doç. Dr. Ökkeş Bilal, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zafer Yüksel, Doç. Dr. İdiris Altun, Dr. Öğretim Üyesi Kutsal Devrim Seçinti ve hastane yöneticileri katıldı. Rektör Can, "Eğitimde hizmette kalite en büyük önceliğimizdir" dedi. Üniversitede yoğun olarak beyin tümörü ameliyatlarının yapıldığını, rektörlüğün katkılarıyla gelişmiş teknolojik ekipmanlara sahip olduklarını ve yılda yaklaşık 1100 beyin ve sinir cerrahisi ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten KSÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Yüksel, "Beyin cerrahisinde özellikle tümör ameliyatlarında kullanılan teknoloji ne kadar yeni olursa hastalarımıza olan faydamız, elde ettiğimiz sonuçlar o kadar iyi olur" dedi. Doç. Dr. İdiris Altun da özellikle beyin tümörü ameliyatlarının planlanmasına kolaylıklar sunan nöronavigasyon cihazı hakkında bilgiler verdi. Derin yerleşimli ve sıkıntılı yerlerdeki alınması zor tümörlerin derin beyin biyopsisi ile mümkün olduğunu ve bu işlemin çok az merkezde yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Altun, "Bu işlemin yapılmasına olanak sağlayan cihazımız ise nöronavigasyon cihazı. Bu cihaz yardımıyla hastaya 1-1,5 cm kesiden girilerek en derin yerden biyopsi alınıp hastaya tanı konulmakta ve bu tanıyla birlikte tedavisi düzenlenmektedir" dedi.