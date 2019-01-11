Yan bakma kavgasında liseli Azat öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da lise öğrencisi Azat Çiçek (17), "Yan bakma" yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki İbrahim Demirel tarafından boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı cinayet masası ekipleri tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Azat Çiçek, ise gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay Merkez Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi 40001 Sokak üzerinde meydana geldi. İsmet İnönü Endüstri Meslek Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Azat Çiçek, iddiaya göre öğle tatilinde yan bakma yüzünden İbrahim Demirel ve arkadaşlarıyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve İbrahim Demirel, Azat Çiçek'i bıçakla boynundan yaraladı.Kanlar içinde kalan talihsiz lise öğrencisi önce yakında bulunan özel bir tıp merkezine daha sonra hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan katil zanlısını suç aleti bıçakla yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Demirel tutuklanırken, Azat Çiçek'in cenazesi ise babası Aydın Çiçek ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.