Macit Özcan’ın davası bitmiyor

Halen Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak ve çete kurmaktan yargılanan CHP'li Mersin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın 4 Ocak 2016'da başlayan davası 12. kez ertelendi. Başkanı CHP'li Macit Özcan'ın ile kardeşleri Tacit ve Sacit Özcan, oğlu İlker Özcan'ında aralarında bulunduğu tutuksuz 48 sanığın 2011- 2014 döneminde 'ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve organize suç örgütü kurmak' suçlarından Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 12.'si görüldü. Duruşmaya sanıkların bir kısmı ve avukatları katılırken, Macit Özcan ise katılmadı. Mahkeme heyeti, dosyanın eksikliklerinin incelenmesi ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasının kararı ilgili olarak duruşmayı 6 ay sonraya 14 Haziran 2019'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimine yönelik ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 zanlıdan aralarında Özcan'ın oğlu ve 2 kardeşinin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı. Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonrasında sanıklardan Özcan'ın oğlu İlker Özcan ile kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan'ın 500'er bin lira, müteahhit Metin Akray'ın ise 250 bin lira kefaletle, diğer 11 şüphelinin de adli kontrol kapsamında tahliye edilmesine karar verilmişti. Macit Özcan hakkında verilen yakalama kararı, avukatının itirazı sonucu kaldırılmış, yurt dışında bulunan Özcan daha sonra Mersin'e dönmüştü. Yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanan 48 sanık hakkındaki adli kontrol kararları da kaldırılmıştı.