Şehir hastanesinde online konferans

BUGÜN NELER OLDU

AdanaŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bilimsel bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce gerçekleştirilen Kardiyoloji Konferansında, kardiyolojik rahatsızlıkların tedavisindeki güncel gelişmeler anlatılırken, Türkiye genelindeki tüm Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden izlendi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda katılımcının izlediği konferans, Doç. Dr. İbrahim Halil Kurt'un hastaneyitanıtan sunumu ile başladı. Ortalama yaşam ömrümünün uzamasının bir sonucu olan kalp yetmezliği vakalarının ele alındığı konferansa, Doç. Dr. Durmuş Yıldıray ve Prof. Dr. Mevlüt Koç konuşmacı olarak katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji öğretim görevlisi Prof. Dr. Cihangir Kaymaz, organizasyonun önemine işaret etti. Doç. Dr. İbrahim Halil Kurt ise Kardiyoloji Konferanslarının 5'ncisini Adana'da gerçekleştirdiklerini belirtti.