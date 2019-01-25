Vali Demirtaş, Sosyete Taksi’de

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, periyodik olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerini, Turgut Özal Bulvarı, Sosyete Pazarı karşısında faaliyet gösteren Sosyete Taksi esnafıyla sürdürdü. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan ve taksicilerle sohbet eden Vali Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi. Yoğun programından fırsat buldukça, esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya büyük özen gösterdiklerini kaydeden Vali Demirtaş, bir yandan kentin gelişip kalkınması, yeni yatırımlarla buluşması için çaba sarf ederken, diğer yandan da esnaf ve vatandaşlarca dile getirilen sıkıntıların çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi. Sosyete Taksi Durağı esnafının, ziyaretinden dolayı teşekkür ettikleri Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.