Çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

Gaziantep'te
okulların tatil olmasını
fırsat bilen
çocuklar Gaziantep
Oyuncak Müzesi
içerisinde yer alan
oyuncak atölyesinde
hem eğleniyor
hem de kendi oyuncaklarını
yapıyor.
Gaziantep'te yer alan
ve 7'den 70'e herkesin
ilgisini çeken
Oyuncak Müzesi,
tatil dönemlerinde çocukların uğrak noktası
oluyor. Aileleriyle müzeye akın edip burada
yer alan oyuncak atölyesine giren çocuklar
hem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarını
yapma imkanı buluyor. Atölyede oyuncaklarının
her aşamasını kendileri yapan
çocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürmenin
mutluluğunu da yaşıyor. Müzede 4 ile 12
yaş arasındaki çocuklar için kurulan atölyede
eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken,
çocukların
el ve
zihin becerilerinin
kukla gibi
oyuncaklar
yaparak
geliştirilmesi
hedefleniyor.
Atölyeye
girip kendi
oyuncaklarının
yapmanın mutluluğunu yaşayan
çocuklardan Damla İrem Duru, "Burada
kendi çabamızla eğlenceli kuklalar yapıyoruz.
Yani okul tatil olduğu için canımız
sıkılınca buraya gelip eğleniyoruz. Burada
kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyoruz"
derken, Aylin Alkurt isimli çocuk ise "Ben
buraya kukla yapmaya geldim. Okulların
tatil olduğu dönemde burada çok eğleniyorum"
diye konuştu.