Çocuklar kendi oyuncaklarını yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'teokulların tatil olmasınıfırsat bilençocuklar GaziantepOyuncak Müzesiiçerisinde yer alanoyuncak atölyesindehem eğleniyorhem de kendi oyuncaklarınıyapıyor.Gaziantep'te yer alanve 7'den 70'e herkesinilgisini çekenOyuncak Müzesi,tatil dönemlerinde çocukların uğrak noktasıoluyor. Aileleriyle müzeye akın edip buradayer alan oyuncak atölyesine giren çocuklarhem oyun oynama hem de kendi oyuncaklarınıyapma imkanı buluyor. Atölyede oyuncaklarınınher aşamasını kendileri yapançocuklar hayallerini gerçeğe dönüştürmeninmutluluğunu da yaşıyor. Müzede 4 ile 12yaş arasındaki çocuklar için kurulan atölyedeeğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilirken,çocuklarınel vezihin becerilerininkukla gibioyuncaklaryaparakgeliştirilmesihedefleniyor.Atölyeyegirip kendioyuncaklarınınyapmanın mutluluğunu yaşayançocuklardan Damla İrem Duru, "Buradakendi çabamızla eğlenceli kuklalar yapıyoruz.Yani okul tatil olduğu için canımızsıkılınca buraya gelip eğleniyoruz. Buradakendi oyuncaklarımızı kendimiz yapıyoruz"derken, Aylin Alkurt isimli çocuk ise "Benburaya kukla yapmaya geldim. Okullarıntatil olduğu dönemde burada çok eğleniyorum"diye konuştu.