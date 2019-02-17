Jimnastikçiler gelecek için umut veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Ritmik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü, ekip olarak gün geçtikçe daha iyi duruma geldiklerini belirterek,dedi.'nın başkenti'da başlayanyarışmalarına Mersin'de gerçekleştirdikleri 20 günlük kampla hazırlandıklarını belirtti., asıl hedeflerinin ise gelecek yıl mayıs ayında'da düzenlenecekveolduğuna dikkati çekerek,'daki yarışmayı da bir ön hazırlık olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sporcular'nın her geçen gün performanslarını artırdığını belirten, milli takımın gelecek adına umut verdiğini dile getirdi., Türk Jimnastiğinin gelecekteki başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak,dedi.Milli sporcularımız çalışmalarında öncelikle mayıs ayında Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyor. Tabii ki sonraki hedef olimpiyatlar...