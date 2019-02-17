Jimnastikçiler gelecek için umut veriyor

Ritmik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü Kameliya Dunavska
, ekip olarak gün geçtikçe daha iyi duruma geldiklerini belirterek, "Türk Milli Takımı, gelecekte çok büyük başarılara imza atacak"
dedi. Dunavska
, Rusya
'nın başkenti Moskova
'da başlayan 2019 Moskova Grand Prix
yarışmalarına Mersin'de gerçekleştirdikleri 20 günlük kampla hazırlandıklarını belirtti. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Dunavska, turnuvadan iyi bir dereceyle dönmeyi hedeflediklerini ifade etti. Dunavska
, asıl hedeflerinin ise gelecek yıl mayıs ayında Ukrayna
'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası
ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
olduğuna dikkati çekerek, Moskova
'daki yarışmayı da bir ön hazırlık olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sporcular Duygu Doğan, Tuana Türel Acar, Azra Akıncı, Peri Berker, Defne Alpaslan, Eda Asar ve Nil Karabina
'nın her geçen gün performanslarını artırdığını belirten Dunavska
, milli takımın gelecek adına umut verdiğini dile getirdi. Dunavska
, Türk Jimnastiğinin gelecekteki başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Genç bir takıma sahibiz. Önümüzde uzun bir yolumuz var"
dedi.
ÖNCE UKRAYNA SONRA JAPONYA
Milli sporcularımız çalışmalarında öncelikle mayıs ayında Ukrayna'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nı hedefliyor. Tabii ki sonraki hedef olimpiyatlar...