Gaziantep’in ilk Millet Bahçesi açıldı

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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasan Celal Güzel bakanımız, gerçekten hem Antep'imiz için, hem ülkemiz için çok değerli bir devlet adamıydı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, kendisi her zaman bir özgürlük savaşçısı olmuştur. Dik duruşuyla devlet adamlığıyla vatan millet sevdasıyla her zaman kendisini net bir şekilde ifade etmiştir. Gaziantep'in evladı bakanımıza da böyle bir parkın ismini vermekte bizim için çok büyük bir onurdur" dedi. 250 bin metrekare alan üstüne kurulan parkın alt ve orta gelir grubu insanların yaşadığı ancak bir yeşil alan olmadığı, sosyal bir faaliyet yapamadıkları bir bölgede olmasının önemine dikkat çeken Bakan Kurum, "Bir vatandaşın gönlüne dokunamadıysak bütün bu projeler boşadır. Gönül belediyeciliği anlayışıyla kapı kapı dolaşacağız, onların ihtiyacını karşılamak suretiyle çalışacağız. Bu çalışmaya şehirdeki kentsel dönüşümü ekleyeceğiz, şehirdeki yaşam kalitesini ekleyeceğiz, yeşil alan miktarını artırmayı ekleyeceğiz. Çok yakında düzenli depolama tesisi olmayan katı atık arıtma tesisi olmayan şehir bırakmayacağız" diye konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, parkın 30 mahalleye hitap ettiğini belirterek, "Bu bölge tamamen gri alandı, bir ağaç yoktu. 5 yıldır mahalleleri dolaşıyorum, bir kadınım, anneyim. 'Çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz için bir ağaç yok' dediler, 'Bir ağaç yok ki çocuklarla altında oturalım. Sen annesin bizi anlarsın' dediler. İnsanın fikren, zikren ve bedenen neye ihtiyacı varsa bu millet bahçesinde bunlar var. Aynı zamanda biz de bir sahre kültürü var. Hafta sonu burası tam şenlik havasına, tam bir bayram havasına dönüşüyor. Özellikle bu bölgede bunu başarabilmenin onurunu, gururunu ve şerefini yaşıyorum" dedi. 250 bin metrekare alana kurulan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası yer aldı. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunun bulunduğu alan, koşu ve bisiklet parkuruyla çevrelendi. Çocuklara trafik eğitimi verilecek alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı.