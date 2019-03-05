Türkiye cimnastik şampiyonası sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona 3 gün sürdü. Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular büyük sevinç yaşadı. Trampolin cimnastikte Gürkan Mutlu, Neval Kağnıcı, Artistik cimnastikte Ahmet Önder, Demet Mutlu, aerobik cimnastikte Emir Erışık, Nazlı Özgör, trioda Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy. Nihatcan Gül, Nazlı Özgör ve ritmik cimnastikte Kamelya Tuncel dereceye girerek madalyanın sahibi oldular.