Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Türkiye cimnastik şampiyonası sona erdi

Türkiye cimnastik şampiyonası sona erdi

’de gerçekleştirilen organizasyona 481 sporcu katıldı. Üç gün süren turnuvanın şampiyonları büyük sevinç yaşadı

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Türkiye cimnastik şampiyonası sona erdi
MERSIN'DE düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı. Türkiye genelinden 481 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona 3 gün sürdü. Ritmik, artistik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular büyük sevinç yaşadı. Trampolin cimnastikte Gürkan Mutlu, Neval Kağnıcı, Artistik cimnastikte Ahmet Önder, Demet Mutlu, aerobik cimnastikte Emir Erışık, Nazlı Özgör, trioda Emir Erışık, Erkut Ergin, Metehan Özsoy. Nihatcan Gül, Nazlı Özgör ve ritmik cimnastikte Kamelya Tuncel dereceye girerek madalyanın sahibi oldular.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye cimnastik şampiyonası sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN