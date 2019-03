Hatay projelerle güzel olacak

BUGÜN NELER OLDU

umhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Güler, hazırladığı projeleri 31 Mart sonrası hayata geçirerek Hatay'ı şahlandıracaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile düzenlenen proje tanıtım toplantısında, ulaşımdan sağlığa, tarımdan sanayiye hazırladığı projeleri tanıtan Güler, hazırladığı projelerin tutarının Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıllık bütçesiyle yapılabilecek projeler olduğunu belirtti.Ulaşımdan sağlığa, tarımdan sanayiye hazırlanan projelerin yaklaşık 3 ayda hazırlandığını belirten Güler, "Projelerimiz, içerisinde mimarların, mühendislerin olduğu ekibimizin göz nuru el emeği ile hazırlandı. Hiç biri çalıntı proje değildir. 25 bin seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu tamamlandığında, şu anki stadyumumuzun yeri millet bahçesi olacak. Biz bunu kent meydanına çevireceğiz." dedi. "Hatay stadyumu biter bitmez başlayacağımız Merkez Meydanı Kültür Merkezi ve Kongre Salonu projemiz kentin buluşma noktası olacak" diyen Güler şöyle devam etti, "İçerisinde bin 500 kişi kapasiteli, çok fonksiyonlu konferans salonundan tutun,yeşil alan, kütüphane, sergi salonu, Kültür Merkezi, Cafe, Restaurant, dükkanlar ve kapalı otoparkına sosyal donatılarıyla Antakya'nın kalbi olacak. Projemizin maliyeti ise 122 milyon lira ve bu projemizi 1,5 yılda tamamlayacağız." Güler, "Antakyamızın gerdanlığı olması gerekirken, beceriksiz ellerde yazın kokan, sineklerin mekanı olan Asi Nehri için hazırladığımız Asi Nehri Kentsel Tasarım projemiz, benim en çok önem verdiğim projelerimizden biri. Antakya'nın kanayan yarası haline gelen Asi Nehri sorunun hep birlikte çözeceğiz. Çünkü asi nehri bu şehrin sembolü, bu şehrin varoluş simgesidir. Bu yüzden hak ettiği güzelliğe bir an önce kavuşmalıdır. Asi Nehri'nin güzelliğini ortaya çıkartacak ufak müdahalelerimiz olacak. Yapmayı planladığımız estetik hiçte hayal değil" dedi. "Ancak Asi'ye bu projeyi uygulamadan önce alt yapıyı yapacağız" diye konuşan Güler, " Çünkü şu an şehrimizde ki alt yapı eksikliğinden dolayı Asi Nehri adeta biyolojik bir saldırıya uğruyor. Kanalizasyon sularına maruz kalıyor. Bu yüzden biz önce alt yapı diyoruz. Her na kadar arıtma tesisi yaptık denilse de yapılan arıtma tesisleri tam kapasiteyle çalışmıyor, çünkü pis sular tam kapasite ile arıtma tesisine gitmiyor. Biz Asi nehri projemize bir yıllık acil eylem planı çerçevesinde ortaya koyacağımız alt yapı yatırımlarından hemen sonra başlayacağız ve 8 ayda yapımını tamamlayacağız" dedi.Güler, "Asi Nehri Kentsel Tasarım Projemizin içerisinde kent akvaryumu, meydan teras, spor aktiviteleri merkezi, cafeler, nehir terasları,. Kanal boyunca ek çiçek bahçesi, Atatürk parkı düzenlemesi ve 3 bin 310 metrelik bisiklet yolu olacak. Proje maliyeti, su göletleri ve arıtma yatırımları ile birlikte yaklaşık 45 milyon Türk lirasıdır. Ancak Antakyalılara bir şey hatırlatmak istiyorum. 2018 yılında Hataylıların kesesinden çıkan para sadece araç kiralama için ödenen miktar 60 milyon Türk Lirası" dedi."Hatay EXPO 2021'i aldı ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili şu ana kadar yaptığı bir şey yok. İnşallah 2021'de EXPO'yu yapmak bize nasip olacak. EXPO için de bir proje hazırladık. 240 bin metrekare alan üzerinde kurulacak Fuar alanına sahip olacak EXPO projemizin lokasyon kararını halkımızla birlikte vereceğiz. Bu yüzden fuar alanının yapılacağı yeri ilan etmemeyi uygun gördük. Ortak akılla hareket ederek yerni belirledikten sonra projemize başlayacağız."Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Bunun için minik bir şehir inşa edeceğiz. Çocuklar şehri kendileri yönetecekler. Oyun oynarken, hayatı öğrenecekler. Bizimde uzman kadrolarımız burada hazır bulunacak. Burada sadece çocuklarımızın değil, yetişkinlerinde güzel vakit geçirebileceği olanaklarda olacak. Bu projenin Hatay dışından da önemli sayıda ziyaretçi almasını hedefliyoruz." dedi.Çocuk Hayattır başlığı altında çocuk kreşleri, dünya çocukları kardeşlik kampı, çocuk ödev ve etüt merkezleri yapacaklarını belirten Güler, Engelsiz Hatay Engelsiz Hayat başlığı altında hazırladıkları projeyle Engellilere evde hizmet vereceklerini, Fizyo terapi ve psikososyal destek merkezleri kuracaklarını, engelin sıfır olduğu mekanlar yapacaklarını, engelleri sporla kaldıracaklarını, engelsiz meslek kursları ve iş atölyeleri, engelsiz sosyal yaşam merkezleri yapacaklarını söyledi.Güler, Hatay Güzel olacak sloganı altında yaptığı proje tanımında projelerini sinevizyon eşliğinde ardı ardına sıraladı. Gençlik merkezleri, Mutlu Kadın, Mutlu aile Mutlu toplum projesi çerçevesinde, kadın sığınma ve destek evi yapacaklarını, Anne destekleri vereceklerini, doğum yardımları ve düğün yardımları ve kadın yaşam merkezleri yapacaklarını söyledi. Hatay'da ikinci bahar çok güzel olacak projesi kapsamında da yeni Huzur evleri, ikinci bahar tatil kampları yapacaklarını ve gezi kulübü kuracaklarını, yaşlılar için yardım ve destek hattı oluşturacaklarını, evde bakım hizmetleri vereceklerini, yoşlılar için sosyal hayat merkezleri yapacaklarını ifade etti.Sağlıklı Toplum Sağlık Şehri Hatay projesi, Kültür ve Sanatın Merkezi Hatay projesi, Bağımlılıkla mücadele projesi, Sağlıklı gıda denetimleri projesi, Mezarlıklar projesi, hayvansal üretim ile ilgili projeler, Tarım, kent ekonomisi ve istihdam ile ilgili projeler, Turizm, sosyal yardımlar, Şehircilik, sokak hayvanları, alt yapı projeleri, ulaşım projeleri, Katılımcı demokratik birlikte yönetim, mahalleler ve köyler, yaylalar, taziye salonları, Antakya evleri restorasyon projeleri, Sebze hali projesi, İskenderun otogar projesi, Denizciler plajı projesi, İskenderun kültür merkezi, Harbiye şelaleleri projesi, Defne sosyal tesis projesi, Dörtyol millet bahçesi, özerli çayı kentsel tasarım projesi, Sahil şeridi, Karakese şehir terası ve yeni yurt plaj projesi, Samandağ halk plajı ve balıkçı barınağı, millet bahçesi, Antik liman, turizm yolu ve meydan köyü ile çevlik arası sahil bağlantı yolu projeleri.Kırıkhan çevre yolu, Ambulans yolu, Delibekirli çayı peyzaj projesi, Reyhanlı Şehit Adnan Göçer bulvarı battı çıktı, Hastaneler çevresi, küme evler önü kent parkı, Bahçelievler Bağlar Mahallesi arası yol düzenleme, okullar bahçesi kavşak düzenlemesi, kent meydanı ve battı çıktı projesi. Arsuz halk plajları, Merkez kentsel tasarım projesi, Altınözü millet bahçesi, mezarlık projesi. Hassa sosyal tesis, Ardıçlı çok amaçlı salon projeleri. Payas millet bahçesi, otogar, sahil kentsel tasarım, kent meydanrı battı çıktı projeleri. Erzin Osmaniye bağlantı yolu, Burnaz plajı projeleri. Yayladağı Karamağara Dalış Merkezi, Sosyal Tesisler ve yatay asansör, kent meydanı ve kapalı otopark, mezbahane projeleri, Belen gedik-Atık yol kavşağı düzenlemesi, Soğukoluk Cırtıman Kavşak Düzenlemesi, spor kompleksi, yeni nesil Pazar yeri projeleri. Kumlu çok amaçlı salon, ve çocuk eğlence merkezi projeleri.