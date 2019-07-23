Melih Abi: Mavi Bayraklı Susanoğlu plajına yakışmıyor

Mersin'in en gözde halk plajlarından biridir. Susanoğlu plajı. Plaja bu yıl da 'Mavi Bayrak' verildi. Ancak vatandaşlar , "Susanoğlu Mersin'in en önemli plajlarından birisi ancak son zamanlarda denizi çok kirli. Belediyenin bu kirliliğe bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Deniz naylon poşet kaynıyor. Mavi bayraklı plaja bu durum yakışmıyor" diyor. Sorunu Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok'un çözmesini istiyorlar. Tatilciler "temiz bir denize girmek istiyoruz" diyor. Haksız değiller. Bunaltan sıcaklar insanları denize atıyor. Denize girip serinlemek istiyorlar. Ama deniz kirli. Kirletenler zaten insan değil... Başkan Sadık bey milletin sesine kulak ver lütfen.

VATANDAŞ ESRARENGİZ KOKUDAN ŞİKAYETÇİ

Tarsus'taki pis koku yine duyulmaya başladı. Vatandaşlar kentimizde 3-4 yıldır devam eden pis kokuların kaynağının araştırılması için CİMER'e mektup yazıyor. Araştırmalar yapılıyor. Ama kokunun kaynağı bir türlü bulunamıyor? Şükrü Karacan, "Bıktık, her yıl özellikle yaz aylarında ortaya çıkan pis kokunun kaynağı bulunup giderilsin. Yemek bile yiyemiyoruz" diyor. Haksız değil okurumuz. Ağır koku nereden geliyor çözmek lazım. Hadi CHP'li başkan çöz şu derdi. İş yap istersen biraz!