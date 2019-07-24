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Doktora öğrencisine ’den prestij bursu

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Doktora öğrencisine İsrail’den prestij bursu
YAKIN Doğu Üniversitesi Tıbbi Biyokimya doktora öğrencisi Victor Markus, İsrail Yükseköğretim Kurulu'nun başka uluslardan sınırlı sayıdaki doktora öğrencisine verdiği prestij bursu aldı. Yapılan başvuru, eleme ve değerlendirme sürecinin üstesinden başarıyla gelen Victor Markus, birçok alanda dünyanın lider araştırma kurumları arasında gösterilen Negev'in Ben-Gurion Üniversitesi'nde bir yıl boyunca biyoteknoloji üzerine projelerde yer alacak. Böylesi bir bursa layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren doktora öğrencisi Victor Markus, başta Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Nazmi Özer olmak üzere akademik anlamda gelişmesine ve ilerlemesine katkı koyan bütün öğretim üyelerine teşekkür etti. Markus, burs başarısını Yakın Doğu Üniversitesi'nde aldığı eğitimin büyük payı olduğunu dile getirdi.
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Doktora öğrencisine İsrail’den prestij bursu
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