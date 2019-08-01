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Depoda 2 bin 300 litre ele geçti

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Depoda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçti
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bulunan bir depoda kaçak akaryakıt olduğunu tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli R.K. gözaltına alındı.
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Depoda 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçti
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