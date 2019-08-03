Büyük vurgunun nedeni ortaya çıktı

Adana'da bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri olan Burak Ekinci'nin (29) iş yerinden 4 milyon 795 bin Euro çalmasının nedeni ortaya çıktı. Ekinci büyük vurgundan önce bir devlet bankasının 4 ayrı ATM'sine para koyarken 395 bin lira eksik yatırdı. Gelen şikayet üzerine olayı incelemesi için denetmenlerin görevlendirildiğini öğrenen Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anladı. Denetmenler gelmeden şirkette bulunan parayı alarak Gürcistan'a kaçmayı planlayan Ekinci, yüklü miktarda döviz sevkiyat olduğunu duyunca planını erkene çekerek yaklaşık 5 milyon liralık soygunu gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Büyük vurgun 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinde meydana geldi. Firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketinin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz Kızıl'a 395 bin eksik yatırmasını söyledi. Kızıl'ın yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete denetleme gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşini akrabası olan Mehmet Emin Gergersoy'dan "Açığım var. Bana acil 400 bin lira para lazım" diyerek borç istedi. Gergersoy, Ekinci'ye "Borcunu nasıl geri ödeyeceksin" diye sorunca Burak Ekinci, "Soruşturma bitsin parayı geri ödeyeceğim" dedi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin Gergersoy, Ekinci'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri Burak Ekinci, çalıştığı şirketi soymaya karar verir ve planını Gergersoy ile Mehmet Gül'e anlatır.

KAÇMA PLANI

Her Cuma gelen paranın Pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci suç ortaklarına, "Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan'a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış olur" dedi. Gergersoy'dan ve Gül'den olumlu yanıt alan Burak Ekinci, denetmenlerin daha erken geleceğini öğrenince soygun planını erkene çeker. Güvenlik amiri Ekici, 25 Haziran Salı günü 9 milyon Euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" der ve içinde 4 milyon 795 bin Euro iki çuvalı alıp, kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçar. Büyük vurgundan hemen sonra Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan Bozdoğan'ın lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimatı verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerasını saniye saniye izledi. Yaklaşık 30 milyon lirayı çalan Burak Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak Ekinci'yle birlikte toplam 8 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şuana kadar 73 bin Euro ve 82 bin 540 lira ele geçirdi. Yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan Bozdoğan ve Mehmet Emin Gergersoy'un yakalama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Firari şüphelilerle bağlantı kuranları tek tek tespit eden polisin, şok baskınlarını sürüyor. Bir bir gözaltına alınan kişilerin verdiği ifade doğrultusunda zanlıların yakalanması an meselesi olduğu öğrenildi.