Doğa harikası Zorkun Yaylası

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Osmaniye'deki Zorkun Yaylası, hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Çukurova bölgesinde serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bin 700 metre yükseklikteki Zorkun Yaylası, Osmaniye'nin yanı sıra Adana, Mersin ve Hatay gibi çevre illerden de ziyaretçileri ağırlıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, özellikle hafta sonları yaylada serin havanın tadını çıkarıyor. Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun oluştuğu yaylayı, doğa ve fotoğraf severler de sıklıkla ziyaret ediyor. Osmaniye Kültür, Sanat, Tarih ve Turizm Derneği Başkanı İsmet İpek, yaylanın, Çukurova'nın en büyük ve güzel yaylalarından olduğunu söyledi. İpek, yaylacılık kültürünün Çukurova'da çok eski tarihlere dayandığını dile getirdi. İpek, "Çukurova'nın o sarı sıcağında kavrulmak istemeyenler, Amanos Dağları'ndaki yaylalara gelirler. Zorkun Yaylası, yaylaların merkezi sayılır. Yazın 2 ay bu yaylaya 100 binin üzerinde insan gelir. Burada hem tatil yaparlar hem de şehrin sıcağı ve keşmekeşinden kurtulmuş olurlar. Bu yaylamız maalesef yeterince bilinmiyor. Ama duyuldukça gelenlerin sayısının artıyor" dedi.