Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova'da hizmete açılan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, mahalle sakinlerinin her türlü etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadınların bir araya gelip zaman geçirdikleri, günlük gazetelerini okudukları Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi bu kez de Kardelen Gümüşdamla'nın doğum gününe ev sahipliği yaptı. İlçede sayısı 4'e ulaşan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, kadınların toplandıkları ve sohbet ettikleri, günlük gazetelerini okuyarak, hoşça zaman geçirdikleri, günlerini düzenledikleri mekanlar haline geldi. Ayşe Gümüşdamla, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin mahallelerinde olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.