Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması

Evi’nde kutlaması

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması
ADANA'DA Çukurova'da hizmete açılan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, mahalle sakinlerinin her türlü etkinliğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadınların bir araya gelip zaman geçirdikleri, günlük gazetelerini okudukları Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi bu kez de Kardelen Gümüşdamla'nın doğum gününe ev sahipliği yaptı. İlçede sayısı 4'e ulaşan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, kadınların toplandıkları ve sohbet ettikleri, günlük gazetelerini okuyarak, hoşça zaman geçirdikleri, günlerini düzenledikleri mekanlar haline geldi. Ayşe Gümüşdamla, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin mahallelerinde olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadın Sohbet Evi’nde doğum günü kutlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN