Adana Demırspor kombinede indirime gitti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olanBugün resmen başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunda taraftarın gücünün daha fazla hissedilmesi amacıyla Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla kombine bilet fiyatlarında indirim yapılmasına karar verildi. Buna göre, indirimli kombine bilet fiyatları şöyle oldu:370 TL215 TL115 TL Kombine bilet fiyatları daha önce Kapalı 500 TL, Maraton 300 TL ve Kale Arkası 150 TL olarak açıklanmıştı.