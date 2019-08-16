Adana Demırspor kombinede indirime gitti

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Adana Demirspor, kombine bilet fiyatlarında indirime gitti.
Bugün resmen başlayacak olan 2019-2020 futbol sezonunda taraftarın gücünün daha fazla hissedilmesi amacıyla Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla kombine bilet fiyatlarında indirim yapılmasına karar verildi. Buna göre, indirimli kombine bilet fiyatları şöyle oldu: Kapalı:
370 TL Maraton:
215 TL Kale Arkası:
115 TL Kombine bilet fiyatları daha önce Kapalı 500 TL, Maraton 300 TL ve Kale Arkası 150 TL olarak açıklanmıştı.