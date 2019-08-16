Başkanvekili Sadık Altunok, çalışmaları yerinde inceliyor

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Mersin'inSilifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Bayram Ali Öngel Spor Tesisleri çevresinde ve kent merkezindeki parklarda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkanvekili Sadık Altunok, 'Ekiplerimiz, vatandaşların yaşam alanı olan parklarda yürüttüğü bakım ve onarım ile yeşillendirme çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Ekiplerimiz, mevsimsel çalışmalar kapsamında çim ekme ve çim biçme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarımızın daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parkların peyzajını yeniden oluşturuyor" dedi. Silifke Belediyesi olarak bir yandan yeni park alanları oluştururken bir yandan da mevcut parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını yaptıklarını vurgulayan Altunok, "Ekiplerimiz son olarak Yeşilovacık, Taşucu, Atakent ve kent merkezimizde bulunan parklarımızda ot temizleme ve sulama çalışmalarına başladılar. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer parklarda ve refüjlerde devam edecektir. Silifkeliler her şeyin en güzeline layıktır" diye konuştu.