Giyim devinden Gaziantep’e dev mağaza

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninuluslararası giyim devi LC Waikiki, ikinci büyük outlet mağazasını M1 Gaziantep AVM'de açtı. 3.589 metrekarelik alanda açılan mağazada binlerce çeşit ürün satışa sunuluyor. LC Waikiki, geniş ürün yelpazesinde koleksiyonlarındaki her yaştan ve her zevke hitap eden ürünlerini, devasa bir outlet mağazasıyla Gazianteplilerle buluşturdu. LC Waikiki'nin Türkiye'deki ikinci büyük outlet mağazasını M1 Gaziantep AVM'de açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten AVM Müdürü Sait Can Gizir, AVM bünyesine herkese hitap edecek mağazalar katmaya devam ettiklerini söyledi. Gizir, daha önce de AVM'de LC Waikiki mağazası bulunduğunu ancak, 3 bin 589 metrekarelik alanda açılan dev outlet mağazasının Gaziantep ve bölge halkına çok daha iyi koşullarda alışveriş imkanı sağlayacağını kaydetti