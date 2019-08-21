Niğde’den Guinness rekorlarına eser

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NİĞDE'NİNBor İlçesinde Arnavut sanatçı Saimir Strati'nin metal vidalarla yaptığı Atatürk portresi ve Türk Bayrağı eseri dünyada bir ilk olması nedeniyle Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Bor İlçe Kültür Evinde (Eski Rum kilisesi) yapılan sanat etkinliğinde önemli bir projeye imza atan Arnavut sanatçı Saimir Strati metal vidalardan dünyada eşi olmayan bir tablo yaptı. Farklı renklerdeki binlerce vidayı kullanarak gerçekleştirdiği Atatürk portresi ve Türk Bayrağı eseri ziyaretçilere açıldı. Sanatçı Saimir Strati'nin tarafından Guinness yetkililerine yapılan müracaat değerlendirilerek eser Guinness rekorlar kitabına girmesine onay verildi. Niğdeli ve Borlu sanatseverler yüz yılda bir böyle bir eser ve talih kuşunun Bor'a konması büyük olay eser kesinlikle görülmeye değer, sanat severleri bu eseri görmeye davet ediyoruz" dediler.