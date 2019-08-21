Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Niğde’den Guinness rekorlarına eser

Niğde’den rekorlarına eser

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Niğde’den Guinness rekorlarına eser
NİĞDE'NİN Bor İlçesinde Arnavut sanatçı Saimir Strati'nin metal vidalarla yaptığı Atatürk portresi ve Türk Bayrağı eseri dünyada bir ilk olması nedeniyle Guinness rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Bor İlçe Kültür Evinde (Eski Rum kilisesi) yapılan sanat etkinliğinde önemli bir projeye imza atan Arnavut sanatçı Saimir Strati metal vidalardan dünyada eşi olmayan bir tablo yaptı. Farklı renklerdeki binlerce vidayı kullanarak gerçekleştirdiği Atatürk portresi ve Türk Bayrağı eseri ziyaretçilere açıldı. Sanatçı Saimir Strati'nin tarafından Guinness yetkililerine yapılan müracaat değerlendirilerek eser Guinness rekorlar kitabına girmesine onay verildi. Niğdeli ve Borlu sanatseverler yüz yılda bir böyle bir eser ve talih kuşunun Bor'a konması büyük olay eser kesinlikle görülmeye değer, sanat severleri bu eseri görmeye davet ediyoruz" dediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’den Guinness rekorlarına eser
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN