Türkmenistanlı sanatçıların sergisini Bakan Taçoy açtı

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TÜRKMENİSTANLI Sanatçılar Annadurdy Myradaliev ile Aynagozel Nuryeva'nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi'nin açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Sanatçı Aynagozel Nuryeva, "Burada bu anı paylaştığımız için Dr. Suat Günsel'e teşekkür ediyorum. Dr. Suat Günsel'e topluma ve ülkelerin manevi gelişmesi adına attığı her adım ve bize sağladığı fırsat ile her türlü destek için şükranlarımızı sunuyorum" derken, Myradaliev de, "Dr. Suat Günsel'in Türk dünyası adına yaptığı katkıların tarihi bir önemi vardır. Türkmenistan ressamları adına böyle bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu, Ressamların sembolizm, kadın ve nar figürü tarzındaki çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunulurken, sergiler 30 Ağustos'a kadar açık kalacak.