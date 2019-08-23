60 yavru kaplumbağa denizle buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Dörtyol ile Arsuz ilçelerinin sahillerinde, 60 noktaya yumurtalarını bırakan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları denizle buluştu. Yavruların korunması için İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun şubesi tarafından yaz başında 60 kafes yaptırıldı. Yumurtalarından çıkan yavrular ise denizle buluşmaya başladı. İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Turan ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İstanbul Şubesi yöneticileri, yuvalama bölgelerinde incelemelerde bulundu. Heyet, yavru kaplumbağaların koruyucu kafesler sayesinde yumurtlama alanından çıkarak güvenle denize ulaşmalarını izledi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şube Başkanı Kemal Kutlu her geçen gün üreme alanı daralan nesli tehdit altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunu artırmakla ilgili projelere destek vermekten ve yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.