Saklı cennet: Karamağara

HATAY'IN Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda yer alıyor. İlçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi'ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, araç ulaşımının güçlükle sağlandığı, genellikle Samandağ ilçesinden yapılan tekne turlarıyla gidilen Karamağara koyu ve Yuvadibi sahili, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 1998 yılından bu yana yerli ve yabancı turistleri tekne aracılığıyla Karamağara koyu ve Yuvadibi sahiline getirdiklerini söyleyen tekne kaptanı Baykan Dobriç, "Turlarımız her gün sabah saat 09.00, akşam saat 17.00'ye kadar sürüyor. Buraya her yerden insan geliyor. Yerli ve yabancı turistler, Samandağ'dan, Antakya'dan, Harbiye'den, Gaziantep'ten gelen oluyor. Tabi burayı gören insan hayran oluyor sizin gördüğünüz gibi hayran olmamak elde değil" dedi.