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’da eriş kuralları

’un hocası , Eskişehir galibiyetini yorumlarken, “Daha yolun başındayız Beraber çok büyük mücadeleler içinde olacağız. Hep birlikte çok yol gideceğiz” diye konuştu

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Adanaspor’da eriş kuralları

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Eskişehirspor'u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden Adanaspor'da Osmanlıspor karşılaşması için hazırlıklar başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu tarafından Futbol Federasyonu Hakem eğitmeni Mustafa Küşat Uçar, Turuncu-Beyazlı ekibe 'Futbol Oyun Kuralları' hakkında seminer verdi.

AYAKLARIMIZ YERDEN KESİLMEMELİ
Öte yandan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, çok iyi bir takım olduklarını belirterek, "Hiçbir zaman ayaklarımızı yerden kesmeyecek bir şekilde yürüyeceğiz. Eskişehirspor galibiyeti ne bir başlangıç ne de son olacak. Daha yolun başındayız. Beraber çok büyük mücadeleler içinde olacağız ve hep birlikte çok yol gideceğiz. Adanaspor'u istediği hedefe ulaştırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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Adanaspor’da eriş kuralları
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