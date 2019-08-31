Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu göreve başladı

BUGÜN NELER OLDU

Görevininilk gününün 30 Ağustos Zafer Bayramına denk gelmesi nedeniyle makamında Silifkelilerin bayram kutlamalarını ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti. Kocaeli İzmit görev yaptıktan sonra Silifke'ye ataması çıkan Kaymakam Emiroğlu "Silifke'de olmaktan ve burada görev yapacağımdan oldukça mutluyum. Görevimizin kutsal bir görev olduğu bilinci içerisinde, daha önceleri olduğu gibi burada da en iyi şekilde icrcaa edeceğim" dedi. 1969 Zonguldak doğumlu olan Ersin Emiroğlu, ilk ve orta öğrenimini Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tamamladıktan sonra İ.Ü. S.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak 1992 yılında Bolu Kaymakam adayı olarak göreve başladı.