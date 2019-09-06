Başka Duru’lar ölmesin istiyoruz

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Mersin'de bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterle oynarken elektrik akımına kapılarak ölen 5 yaşındaki Duru'nun, ailesi suç duyurusunda bulundu. Baba Zafer Tan, "Benim başıma geldi, başka Duru'lar ölmesin, ihmal olduğunu düşünüyorum ve sorumlulardan da şikayetçiyim. Acımız çok büyük" dedi. Olay günü, 30 Ağustos'ta doğum gününü kutlamak için restorana gittiklerini belirten baba Zafer Tan, "Kızım Duru ablasıyla birlikte oyun alanında bulunan helikopterle oynuyorlardı. Gülerek bize el sallıyordu. Biraz zaman geçtikten sonra durudan ses çıkmadığını fark ettik. Ablası Duygu'ya 'Kızım kardeşin ne yapıyor?' dediğimizde, 'uyumuş' cevabını aldık. Baktım ki, başı aşağı doğru duruyor. Kontrol ettiğimizde hareketsizdi" dedi. Baba Tan, "Ciğerimiz çok yandı. Ciğerimizi yakanlarında ciğeri yansın. Bozuk makineyi niye orda bekletiyorlar. Ya tamire gönderin yada kaldırın atın. Bebeğim böyle bir ölümü hak etmedi. Her gün mezarına gidiyorum. Bu acı nasıl dinecek bilmiyorum" diye konuştu. Parktaki oyuncağın fişinin takılı olmadığını iddia eden yönetici ise, "Oyuncağın fişi takılı değildi, başka oyuncağın fişini çıkartıp bunu takmış olabilir. Çok üzgünüz. Hatamız olduğunu kabul ediyoruz. Oyuncağı oradan kaldırmalıydık. Olayda yargıda zaten" diye konuştu. Olayla ilgili, ailenin de şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma devam ediyor.