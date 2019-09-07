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Denetimli Serbestlikten temiz çevre projesi

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Denetimli Serbestlikten temiz çevre projesi
ADALET Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca infaz uygulamaları kapsamında Silifke'de "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün mahiyetinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak aynı zamanda Silifke'deki yeşil alanlar, mesire alanları ile uygun görülen yerlerde temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Silifke Belediyesine ait Sayağzı mesire alanında düzenlenen etkinlik, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, savcı ve hakimler ile ilçe protokolünün katılımları ile gerçekleştirildi. Başsavcısı Özgenç, , Silifke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silifke Belediye Başkanlığı ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının ilçe açısından büyük önem arz ettiğini belirtti.
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Denetimli Serbestlikten temiz çevre projesi
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