Tüfad Göksel’in ismini yaşatacak

MERSIN'IN yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan ve Beşiktaş
dahil olmak üzere Türkiye
'de Süper Lig
takımlarında mücadele eden kaleci Göksel Gencer
'in ismini Türkiye Futbol antrenörleri Derneği Mersin Şubesi (TÜFAD) yaşatacak. Göksel
'in ismi, önümüzdeki hafta başlayacak olan Geleneksek Veteranlar Ligi
'ne verildi. Göksel'in hem sporcu hem de insani olarak Mersin
sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TÜFAD Başkanı Mesut Bilir, "Göksel gibi karakterli ve insani yanı ağır basan çok fazla sporcu maalesef yok. Derneğimizin de üyesi olan Göksel'in isminin yaşaması ve unutulmaması için TÜFAD Mersin Şubesi olarak elimizden gelen gayreti göstere-
12 Eylül'de başlayacak olan ve 16 takımın katılacağı turnuvaya Macit Özcan Spor ceğiz"
dedi.