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Tüfad Göksel’in ismini yaşatacak

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Tüfad Göksel’in ismini yaşatacak
MERSIN'IN yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan ve Beşiktaş dahil olmak üzere Türkiye'de Süper Lig takımlarında mücadele eden kaleci Göksel Gencer'in ismini Türkiye Futbol antrenörleri Derneği Mersin Şubesi (TÜFAD) yaşatacak. Göksel'in ismi, önümüzdeki hafta başlayacak olan Geleneksek Veteranlar Ligi'ne verildi. Göksel'in hem sporcu hem de insani olarak Mersin sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TÜFAD Başkanı Mesut Bilir, "Göksel gibi karakterli ve insani yanı ağır basan çok fazla sporcu maalesef yok. Derneğimizin de üyesi olan Göksel'in isminin yaşaması ve unutulmaması için TÜFAD Mersin Şubesi olarak elimizden gelen gayreti göstere- 12 Eylül'de başlayacak olan ve 16 takımın katılacağı turnuvaya Macit Özcan Spor ceğiz" dedi.
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Tüfad Göksel’in ismini yaşatacak
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