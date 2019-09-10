Tüfad Göksel’in ismini yaşatacak

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'IN yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan vedahil olmak üzere'detakımlarında mücadele eden kaleci'in ismini Türkiye Futbol antrenörleri Derneği Mersin Şubesi (TÜFAD) yaşatacak.'in ismi, önümüzdeki hafta başlayacak olan'ne verildi. Göksel'in hem sporcu hem de insani olaraksporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten TÜFAD Başkanı Mesut Bilir,12 Eylül'de başlayacak olan ve 16 takımın katılacağı turnuvaya Macit Özcan Spordedi.