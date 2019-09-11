Erdemliler ders başında

BUGÜN NELER OLDU

Koleji 2019 - 2020 EğitimÖğretim yılı ilk ders zili çaldı. Okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte yapılan programla öğrenciler yeni döneme başladı. Okul bahçesinde düzenlenen programda konuşan Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, "Bu sene aramıza katılan öğretmen ve öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Erdemli Eğitim Erdemli Gelecek anlayışıyla çıktığımız bu yolda beraber yürüyeceğimiz sizlerle yeni bir döneme başlamanın heyecanı içerisindeyim. Yeni Eğitim Öğretim yılı hepimize hayırlı olsun" dedi. Geçen yıl elde edilen başarılara değinen Sönmez, 2019 LGS sonuçlarına göre 93 öğrenciden 52'sinin Fen Liselerine yerleştiğine dikkat çekti. 2019 YKS sınavında ise 32 öğrencinin Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliğine yerleştiğini, kültür sanat sportif dallarda toplamda 70 adet derecelerinin bulunduğunu ve bu başarılarının her sene üzerine koyarak devam edeceklerini belirtti.