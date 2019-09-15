Tuncer’in ‘Altaylardan Anadolu’ya Bakış’ı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Sanko Sanat Galerisi, 2019-2020 sergi sezonunu, Ressam Rauf Tuncer,'in "Altaylardan Anadolu'ya Bakış" temalı kişisel sergisi ile açtı. Tuncer, Orta Asya'da görülen İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası kültürel mirası günümüz sanat eserleriyle birleştirdiğini söyledi. Geçmişin değerlerini geleceğe taşıma endişesi ile çalıştığını belirten Tuncer, "Eski Türk damgalarını ve sembollerini Orta Asya ile ilgili uzun süren araştırmalarımdan sonra tuvalime yansıtmaya başladım. Türklerin ilk kullanılan yazı ile son kullanılan yazıları karıştırdım" dedi. Soyut resim çalıştığını anımsatan Tuncer, "Sanat evrenseldir. Sanat hangi kültür ile beslenirse tuvale o geçer. Ben Türk gibi düşünürüm. Resimlerimi de kültürüm ile yaparım. Geçmişe dönük çalışıyorum. Kültürel değerlerimizi başka ülkelere yansıtabilmek onlarla aramızda bir etkileşim sağlayabilmek için eserlerimde yer veriyorum. Bu zamana kadar binin üzerinde resim yaptım. Bunların çok azı elimde kaldı" diye konuştu. Sanatçının 25 eserinin yer aldığı sergi 4 Ekim'e tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.