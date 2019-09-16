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dünya 3.’sü oldu

adına yüzen tarihe geçti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019
Sevilay Öztürk dünya 3.’sü oldu
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından milli üzücü Sevilay Öztürk İngiltere'de gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'na milli takım forması ile katıldı. Başkent Londra'da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finalinde mücadele eden Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı da 47.85'lik derecesiyle 6. sırayı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanan Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Milli Yüzücü Sevilay Öztürk'ü tebrik ederek başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.
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Sevilay Öztürk dünya 3.’sü oldu
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