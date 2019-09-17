Kaçak akaryakıta 3 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

polisin düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda son yıllarda en büyük miktarda kaçak akaryakıt ve atık yağ ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen 2 işyerine, Özel Hareket ve Çevik Kuvvet destekli eş zamanlı operasyon yaptı. Bir atık yağ fabrikasına yapılan operasyonda; 15 bin litre katkılı akaryakıt ile katkılı akaryakıt yapımında kullanılan ve akaryakıt yapmaya hazır durumda 74 bin litre bazyağı ile 121 bin kilogram atık yağ ele geçirildi. Şehir merkezinde bulunan bir tır garajına yapılan operasyonda ise yer altına gömülü vaziyette yakıt tankı ve bu tank içerisinde 4 bin 771 litre katkılı akaryakıt olduğu tespit edilen ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.