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zirve yarışını sürdürecek

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Hatayspor zirve yarışını sürdürecek
HATAYSPOR, bugün sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen bordo- beyazlı ekip son çalışmasını Antakya Atatürk Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Bayram Toysal önderliğinde taktik, çabukluk, 5'e 2 top çalma, şut ve duran top antrenmanı gerçekleştirildi. Ligde 7 hafta sonunda 14 puan toplayarak averaj farkı ile 2'nci sırada yer alan Hatayspor, zorlu maçı kazanarak hem zirve yarışını devam ettirmek istiyor hem de rakipleri ile puan farkını açma peşinde.
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Hatayspor zirve yarışını sürdürecek
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