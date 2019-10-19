Hatayspor zirve yarışını sürdürecek

BUGÜN NELER OLDU

HATAYSPOR, bugün sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ligdeki çıkışını sürdürmek isteyen bordo- beyazlı ekip son çalışmasını Antakya Atatürk Stadyumu'nda yaptı. Teknik direktör Bayram Toysal önderliğinde taktik, çabukluk, 5'e 2 top çalma, şut ve duran top antrenmanı gerçekleştirildi. Ligde 7 hafta sonunda 14 puan toplayarak averaj farkı ile 2'nci sırada yer alan Hatayspor, zorlu maçı kazanarak hem zirve yarışını devam ettirmek istiyor hem de rakipleri ile puan farkını açma peşinde.