Prof. Dr. Hacıyakupoğlu çalışma hayatına veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu düzenlenen törenle alkışlar arasında emekli oldu. Hipokrat Toplantı Salonu'nun da düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ile birlikte, ve Hacıyakupoğlu'nun eşi Prof. Dr. Sabahattin Hacıyakupoğlu katıldı. Balcalı Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Yağmur, Gülhanım Hacıyakupoğlu'nun Göz Hastalıkları alanında çok önemli ve değerli bir isim olduğuna dikkati çekerek, uzun yılarını kliniğe adayarak özellikle şaşılık alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirdiğine vurgu yaptı. Yağmur, emeklilik hayatında Gülhanım Hacıyakupoğlu'na mutluluklar diledi. Prof. Dr. Nihal Demircan, Prof. Dr. Gülhanım Hacıyakupoğlu'nun hayatından kesitler içeren bir sunum yaptı. Prof. Dr. Hacıyakupoğlu duygu dolu anlar yaşadı.