Kalp ve solunumu durdurularak ameliyat edildi

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damarında yırtık teşhisi konulan emekli öğretmen, kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları yarım saatliğine durdurularak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ameliyat edildi. Göğüs ve sırt ağrısı şikayetiyle Konya'da gittiği doktorda, kanın kalpten organlara ulaşmasını sağlayan en büyük damar olan aort damarında yırtık olduğu belirlenen emekli öğretmen Ahmet Aydın (63), kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları yarım saat durdurularak gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Konya'da yaşayan Aydın, yaklaşık üç hafta önce bahçede çalıştığı esnada göğüs ve sırtında şiddetli ağrı hissetti. Kalp krizi geçirdiğini düşünen Aydın, hemen sağlık ekiplerini aradı. Konya'da hastaneye kaldırılan Aydın'ın aort damarında yırtık olduğu tespit edildi. Tedavisi için yeterli donanım olmaması nedeniyle acilen Adana'ya sevk edilen Aydın'ın kalp, solunum ve kan dolaşım fonksiyonları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şah Topçuoğlu, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdi Bozkurt, asistan doktor Mustafa Çelik ve uzman hemşire Esma Gökçe tarafından yarım saat durduruldu. Ameliyata alınan Aydın, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.