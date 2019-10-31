Zeytin el değmeden yağa dönüşüyor

BUGÜN NELER OLDU

, Mersin ve Hatay'da zeytin hasatları başladı. Üretici verimden oldukça memnun. Tabii zeytin sadece toplandığı ile kalmıyor. Bunu işlemek lazım. Kimisi salamura yapıyor, kimisi zeytinini yağa dönüştürüyor. En önemli işlem ise zeytinin yağa dönüşmesinde yaşanıyor. Zeytinyağı fabrikaları 24 saat aralıksız çalışıyor. Üreticinin zeytinini yağ haline dönüştürüyor. Kürkçüler Zeytinyağı Fabrikası da 24 saat aralıksız çalışan fabrikalardan birisi. Ali ve Abdil Aydın ile Resul Sarsal, fabrikalarında titiz bir çalışmayla tertemiz el değmeden hazırlanmış yağlarını üreticiye teslim ediyor. Fabrikada en önemlisi herşey gözünüzün önünde yapılıyor. Zeytin çuvallarını depoya boşaltan üretici yaklaşık bir saat sonra yağını teslim alıyor. Aşamaları ise adım adım takip edebiliyor. Randevulu sistemde verilen numaraya uyarsanız fazla beklemiyorsunuz. Resul Sarsal, "Bölgeden tüm üreticinin zeytinini yağa çeviriyoruz. Yılda 4 aylık bir dönemde çok yoğunluk oluyor. 24 saat çalışarak zeytin üretecisini mağdur etmiyoruz. 110 ton kapasiteli 2 makinamız full hizmet veriyor" dedi.