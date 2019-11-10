Durakta Matematik Projesi’ne büyük ilgi

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Çocuklara matematik dersini sevdirmek amacı ile tüm yurtta olduğu gibi Mersin'in Erdemli ilçesinde de 'Durakta Matematik Projesi'' afişleri Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki minibüs ve otobüs duraklarına asılarak uygulamaya başlandı. Törene Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Avni Kula, matematik öğretmeni Mehmet Coşkun'dan proje hakkında bilgi aldı. Kula, okul yöneticilerine ve öğrencilere projeye katılmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. Öğretmen Coşkun, "Durakta Matematik Projesi öğretmen camiasında çok beğenildi ve çok kısa bir sürede 81 ilden pek çok öğretmenin projeye dahil olmak ve bu anlamlı çalışmayı birlikte yürütmek istiyoruz" dedi."Durakta Matematik Projesi" ülkemizin dört bir tarafında hayata geçtikçe, matematik "fobi" olmaktan çıkıp; büyük bir keyif kaynağına dönüşeceğini savunan matematik öğretmeni Mehmet Coşkun, "Bu da matematiksel bir terimle ifade etmek gerekirse çarpan etkisiyle her insanımızda matematik sevgisi yaratacaktır. Bu vesile ile bu muhteşem projenin oluşmasında büyük emeği olan başta Durakta Matematik Projesi'nin çizeri-yöneticisi Mukaddes Karip'e teşekkür ediyoruz" dedi.