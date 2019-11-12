GAHİB heyeti Tokyo’ya gitti

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pazar arayışlarını sürdüren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri'nden bir heyet, 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Japantex 2019 Fuarına katılmak üzere Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Fuara stantlı katılım sağlayacak olan GAHİB heyeti fuar sonrası Güney Kore'ye giderek yerinde pazar araştırması yapacak. Dünyanın halı üretim merkezi haline gelen Gaziantep'te faaliyetini sürdüren halıcılar yeni pazar arayışlarını sürdürmeye devam ederken Uzakdoğu pazarındaki pazar paylarını arttırmanın yollarını arıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bu yıl 38. kez gerçekleştirilecek olan Japantex 2019 Fuarında yenilikçi ürünlerini sergilemek ve Japonya pazarındaki etkinliğini arttırmak isteyen Güneydoğulu halıcılar stant açarak fuara katılıyor. GAHİB Başkan Vekili Murat Çolak başkanlığındaki GAHİB heyeti, Japantex 2019 Fuarında potansiyel alıcılarla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Japonya'daki temaslarını tamamladıktan sonra heyetin Güney Kore'ye giderek burada yeni pazar araştırmaları yapacağı ve Güney Korelilerin halı sektörüyle ilgili beklentilerini yakından inceleyecekleri de öğrenildi. Başkan Çolak, "Japonya ve Güney Kore pazarlarında payımız arttırmak istiyoruz" dedi.