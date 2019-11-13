Madeni yağı motorin diye sattı

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Adana'da 38 yaşındaki Erol B., saniyede topladığı motor ve hidrolik atık yağları, kendisine ait kaçak depoda kurduğu atölyede inceltip, kamuoyunda 10 numara yağ olarak da bilinen madeni yağa dönüştürüp, bunu da piyasaya motorin diye satmaya kalkışınca yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonda depoda, 15 bin 310 litre madeni yağ ve 200 litre de markersiz motorine el konuldu.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde yer alan Metal Sanayi Sitesi'ndeki kaçak bir depoda yanıcı özelliğiyle öne çıkan ve özellikle toplu taşıma araçlarında kullanıldığı gibi onlarca acı olaya neden olan 10 numara yağ üretildiğini tespit etti. Polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi. İşletme sahibi Erol B.'nin, sanayideki atık motor ve hidrolik yağları toplayıp, deposunda kurduğu atölyedeki özel cihazlarla inceltip, bunu kamuoyunda 10 numara yağ olarak da bilinen madeni yağa dönüştürüp, piyasa da motorin diye litresini 4.5 liradan sattığı öne sürüldü. Söz konusu madeni yağları da artan akaryakıt fiyatları nedeniyle özellikle toplu taşıma araç sürücülerinin satın aldığı iddia edildi.Depoda yapılan aramada da üzerinde ünlü bir petrol şirketinin logosunun bulunduğu 01 LT 750 plakalı tankerde 200 litre ulusal markersiz motorinle birlikte depodaki tanklarda da tam 15 bin 310 litre madeni yağ ele geçirildi. Bunun piyasa değerinin de yaklaşık 71 bin lira olduğu belirtildi. İşyerinde üretim sertifikası bulunmayan Erol B. gözaltına alınırken, motorin ve madeni yağlara da el konuldu.5 Temmuz 2019'da Siirt'te işçileri taşıyan bir yolcu otobüsü, 10 Temmuz'da İstanbul Beykoz'da bir belediye otobüsü, 20 Temmuz'da Adapazarı'nda bir servis otobüsü, 27 Temmuz'da İstanbul Esenyurt'ta çift katlı halk otobüsü, 2 Ağustos'ta Balıkesir'de bir yolcu otobüsü, 3 Ağustos'ta Manisa Kırkağaç'ta bir otobüs ve yine aynı gün İzmir Çeşme'de de bir tur otobüsü seyir halindeyken yanmıştı. Söz konusu yangınlara da '10 numara yağ' neden olduğu ortaya çıkmıştı.